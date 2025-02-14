Свёнтек проиграла самой неудобной сопернице в полуфинале турнира в Дохе
Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свёнтек не смогла выйти в финал турнира категории WTA-1000 в Дохе.
В полуфинале 23-летняя Свёнтек уступила латвийке Елене Остапенко, 37-й ракетке мира, со счетом 3:6, 1:6.
В решающем матче Остапенко, чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года, сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Аманда Анисимова (США).
Остапенко является самой неудобной соперницей для Свёнтек: полька проиграла ей все пять очных поединков.
Также прервалась 15-матчевая победная серия Свёнтек в Дохе, она завоевывала здесь титул три года подряд.
Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд составляет $3,6 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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