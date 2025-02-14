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Свёнтек проиграла самой неудобной сопернице в полуфинале турнира в Дохе

Свёнтек проиграла своей самой неудобной сопернице Остапенко на турнире в Дохе
Вторая ракетка мира пятый раз подряд уступила латвийке Елене Остапенко, занимающей сейчас 37-е место в рейтинге WTA
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свёнтек не смогла выйти в финал турнира категории WTA-1000 в Дохе.

В полуфинале 23-летняя Свёнтек уступила латвийке Елене Остапенко, 37-й ракетке мира, со счетом 3:6, 1:6.

В решающем матче Остапенко, чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года, сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Аманда Анисимова (США).

Россиянка победила пятую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Дохе
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Екатерина Александрова

Остапенко является самой неудобной соперницей для Свёнтек: полька проиграла ей все пять очных поединков.

Также прервалась 15-матчевая победная серия Свёнтек в Дохе, она завоевывала здесь титул три года подряд.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд составляет $3,6 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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