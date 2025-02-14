Футболист «Монако» Головин получил новую травму
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит домашний матч 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом». Об этом сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
У футболиста проблемы с приводящей мышцей бедра.
GFFN пишет, что Головин также не сыграет на следующей неделе в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой». В первой игре «Монако» проиграл со счетом 0:1, россиянин провел на поле 68 минут.
Встреча с «Нантом» состоится 15 февраля.
28-летний Головин в нынешнем сезоне провел 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. В текущем сезоне россиянин пропустил несколько матчей клуба и сборной из-за хронической травмы лодыжки.
«Монако» занимает четвертое место в чемпионате Франции, набрав 37 очков. Лидирует ПСЖ (53).
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