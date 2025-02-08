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Футболист «Монако» Головин рассказал о хронической травме лодыжки

Полузащитник сборной России отметил, что в нынешнем сезоне иногда приходится играть через боль или делать паузу, когда терпеть уже невозможно
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Футболист «Монако» и сборной России Александр Головин после матча с «Пари Сен-Жермен» рассказал Okko о своей хронической травме лодыжки.

«Монако» уступил в 21-м туре в гостях ПСЖ со счетом 1:4, Головин вышел на замену на 63-й минуте. В нынешнем сезоне россиянин пропустил несколько матчей клуба и сборной из-за проблем с лодыжкой.

«Сегодня гораздо лучше, но лодыжка очень давно уже болит. В течение сезона было по-разному, приходилось какие-то обезболивающие пить, таблетки. Были ситуации, когда давал паузу, когда терпеть невозможно было. Бывает, чуть меньше болит, можно потерпеть и сыграть», — сказал Головин.

28-летний Головин в нынешнем сезоне провел 26 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Монако» занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 37 очков. Лидируе ПСЖ (53).

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Футбол ФК Монако Александр Головин
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