 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Француженка Бреза-Буше завоевала золото в спринте на ЧМ по биатлону

Второе место заняла немка Франциска Пройс, третье — финка Суви Минккинен
Жюстин Бреза-Буше
Жюстин Бреза-Буше (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше завоевала золото в спринте на чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Бреза-Буше преодолела 7,5 км за 22 минуты 8,7 секунды, совершив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место заняла немка Франциска Пройс (отставание 9,8 секунды; один промах). Третьей стала финка Суви Минккинен (+10,0; 0).

Французы завоевали золото в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Спорт
Лу Жанмонно

28-летняя Бреза-Буше, олимпийская чемпионка Пекина в масс-старте, выиграла свое четвертое золото на чемпионатах мира.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон
Материалы по теме
Легендарный биатлонист рассказал о нищей жизни на ₽140 тыс. в месяц
Спорт
IBU не увидел проблемы в фото норвежcких биатлонистов с флагом Украины
Спорт
Тарьей Бё вслед за младшим братом объявил о завершении карьеры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 17:48
Роспотребнадзор занялся случаем продажи во «Вкусвилле» зефира со стружкойОбщество, 19:41
Овечкин сообщил, с кем тренируется во время паузы в сезоне НХЛСпорт, 19:38
В Анапе загорелся пансионатОбщество, 19:37
МВД рассказало, как можно заразить телефон вирусом через WhatsAppТехнологии и медиа, 19:35
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 19:33
Бывшего первого замгубернатора ХМАО задержали по делу о коррупцииПолитика, 19:26
Овчинский рассказал о первом в 2025 году сносе долгостроя в МосквеЭкономика, 19:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как любили поэты и политики: 5 удивительных историйВизионеры, 19:19
«Салават Юлаев» всухую обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛСпорт, 19:18
Daigo представил три новых продукта своего брендаПресс-релиз, 19:17
Орбан предсказал реинтеграцию России в мировую экономику после сделкиПолитика, 19:13
Зеленский объяснил, почему не заключит мир в МюнхенеПолитика, 19:12
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 19:11
Во Внуково задержали 28-летнего американца с наркотическими конфетамиПолитика, 19:06