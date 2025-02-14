Француженка Бреза-Буше завоевала золото в спринте на ЧМ по биатлону
Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше завоевала золото в спринте на чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).
Бреза-Буше преодолела 7,5 км за 22 минуты 8,7 секунды, совершив один промах на двух огневых рубежах.
Второе место заняла немка Франциска Пройс (отставание 9,8 секунды; один промах). Третьей стала финка Суви Минккинен (+10,0; 0).
28-летняя Бреза-Буше, олимпийская чемпионка Пекина в масс-старте, выиграла свое четвертое золото на чемпионатах мира.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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