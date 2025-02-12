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Французы завоевали золото в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Франция победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону, Норвегия — четвертая
Золотые медали завоевали Жюлья Симон, Лу Жанмонно, Эрик Перро и Эмильен Жаклен. Вторыми стали чехи, третьими — немцы. Сборная Норвегии во главе с Йоханнесом Бё заняла только четвертое место
Лу Жанмонно
Лу Жанмонно (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Французские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате мира, который стартовал в Ленцерхайде (Швейцария).

В первой гонке турнира Жюлья Симон, Лу Жанмонно, Эрик Перро и Эмильен Жаклен показали результат 1 час 4 минуты 41,5 секунды с одним штрафным кругом и затратив шесть дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Чехии в составе Джессики Исловой, Терезы Воборниковой, Витезслава Горнига и Михала Крчмаржа (отставание 1.13,8; 0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов). Третьими стали немцы Селина Гротиан, Франциска Пройс, Филипп Наврат и Юстус Штрелов (+1.18,4; 0+11).

Пятикратный чемпион ОИ Йоханнес Бё завершит карьеру в конце сезона
Спорт
Йоханнес Бё

Сборная Норвегии во главе с пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Бё заняла только четвертое место (+1.21,1; 2+8). На первом этапе провалилась Ингрид Тандреволд, заработав два штрафных круга.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Йоханнес Бё
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