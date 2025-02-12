Французы завоевали золото в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Французские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате мира, который стартовал в Ленцерхайде (Швейцария).
В первой гонке турнира Жюлья Симон, Лу Жанмонно, Эрик Перро и Эмильен Жаклен показали результат 1 час 4 минуты 41,5 секунды с одним штрафным кругом и затратив шесть дополнительных патронов.
Второе место заняла сборная Чехии в составе Джессики Исловой, Терезы Воборниковой, Витезслава Горнига и Михала Крчмаржа (отставание 1.13,8; 0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов). Третьими стали немцы Селина Гротиан, Франциска Пройс, Филипп Наврат и Юстус Штрелов (+1.18,4; 0+11).
Сборная Норвегии во главе с пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Бё заняла только четвертое место (+1.21,1; 2+8). На первом этапе провалилась Ингрид Тандреволд, заработав два штрафных круга.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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