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Фигурист Кондратюк выиграл короткую программу в финале Гран-при России

Второе место занимает Петр Гуменник, третье — Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Марк Кондратюк (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигурист Марк Кондратюк выиграл короткую программу в соревнованиях одиночников в финале Гран-при России, который проходит в Красноярске.

Фигурист получил за прокат 104,70 балла.

Второе место занимает Петр Гуменник (104,50). На третьей строчке расположился Евгений Семененко (100,49).

Произвольные программы фигуристы покажут 15 февраля.

Кондратюк является чемпионом Европы 2022 года, бронзовым призером Олимпиады-2022 в командном турнире. На последнем чемпионате России он занял пятое место.

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Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).

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