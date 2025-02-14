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«Зенит» одержал волевую победу над клубом из Первой лиги на сборах в ОАЭ

«Зенит» одержал волевую победу над «Уралом» из Первой лиги на сборах в ОАЭ
Петербургский клуб пропустил первым в матче с «Уралом» на 40-й минуте, но в итоге победил со счетом 3:1. Дубль сделал Андрей Мостовой
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1 в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

В составе победителей голы забили Андрей Мостовой (52-я и 84-я минута) и Максим Глушенков (68). У проигравших отличился Даниил Кузнецов (40-я минута).

Первый тайм в составе «Зенит» отыграл новичок — 20-летний сербский защитник Огнен Мимович, которого петербургский клуб арендовал у «Фенербахче» 12 февраля.

«Зенит» набрал 39 очков и ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» столько же очков, петербуржцев он опережает по дополнительным показателям. «Урал» занимает третье место в Первой лиге.

В первом туре РПЛ после зимнего перерыва «Зенит» 1 марта дома сыграет с московским ЦСКА.

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