«Зенит» объявил о переходе защитника из клуба Моуринью

Петербургский клуб взял в аренду до конца сезона у «Фенербахче» 20-летнего сербского защитника Огнена Мимовича

Огнен Мимович (Фото: Daniela Porcelli / Getty Images)

Сербский защитник Огнен Мимович перешел в «Зенит». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

20-летний футболист взят в аренду у турецкого «Фенербахче» до конца сезона 2024/25.

Клуб Жозе Моуринью только в январе купил Мимовича у «Црвены звезды» за €6,7 млн.

В нынешнем сезоне Мимович сыграл за сербский клуб 19 матчей во всех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Мимович выступает на позиции правого защитника. Ранее «Зенит» лишился основного игрока на этой позиции: Вячеслав Караваев порвал ахиллово сухожилие и выбыл до конца сезона.