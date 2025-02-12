«Зенит» объявил о переходе защитника из клуба Моуринью
Сербский защитник Огнен Мимович перешел в «Зенит». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.
20-летний футболист взят в аренду у турецкого «Фенербахче» до конца сезона 2024/25.
Клуб Жозе Моуринью только в январе купил Мимовича у «Црвены звезды» за €6,7 млн.
В нынешнем сезоне Мимович сыграл за сербский клуб 19 матчей во всех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Мимович выступает на позиции правого защитника. Ранее «Зенит» лишился основного игрока на этой позиции: Вячеслав Караваев порвал ахиллово сухожилие и выбыл до конца сезона.
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