«Бавария» продлила контракт с одним из лучших бомбардиров Евро-2024
Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала продлил контракт с «Баварией». Об этом сообщается на сайте клуба.
Новое соглашение 21-летнего футболиста действует до 30 июня 2030 года.
За «Баварию» Мусиала выступает с лета 2019 года. Он провел за команду 193 матча в различных турнирах, забил 58 голов и сделал 38 результативных передач. Вместе с «Баварией» Мусиала выиграл четыре чемпионата Германии, три Суперкубка страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В составе сборной Германии на счету Мусиалы 38 матчей и семь голов. На чемпионате Европы 2024 года полузащитник забил три мяча, став одним из лучших бомбардиров турнира (всего пять человек забили по три гола).
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