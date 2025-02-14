«Бавария» продлила контракт с одним из лучших бомбардиров Евро-2024

Новое соглашение 21-летнего полузащитника сборной Германии Джамала Мусиалы действует до 30 июня 2030 года

Джамал Мусиала (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала продлил контракт с «Баварией». Об этом сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение 21-летнего футболиста действует до 30 июня 2030 года.

За «Баварию» Мусиала выступает с лета 2019 года. Он провел за команду 193 матча в различных турнирах, забил 58 голов и сделал 38 результативных передач. Вместе с «Баварией» Мусиала выиграл четыре чемпионата Германии, три Суперкубка страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Германии на счету Мусиалы 38 матчей и семь голов. На чемпионате Европы 2024 года полузащитник забил три мяча, став одним из лучших бомбардиров турнира (всего пять человек забили по три гола).