Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в финале Гран-при России

Второе место занимают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третье — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бронзовые призеры Олимпиады в Пекине Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при России, который проходит в Красноярске.

Фигуристы получили за прокат 81,20 балла.

Вторыми идут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (77,04), третьими — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (74,38).

Чемпионы Европы 2020 года, серебряные призеры последнего чемпионата России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали четвертый результат (72,63).

Пары покажут произвольные программы 16 февраля.

Мишина и Галлямов на Олимпиаде в Пекине завоевали бронзу в личном и командном турнирах. Они являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), трехкратными чемпионами России (2022, 2024, 2025).

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).