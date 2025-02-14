Бразильский защитник «Зенита» назвал себя наполовину россиянином

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос, который в октябре 2024 года получил гражданство России, рассказал, что его русский язык пока на катастрофическом уровне, но он пытается говорить на нем каждый день

Дуглас Сантос (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал ТАСС, что чувствует себя наполовину россиянином.

Футболист в октябре 2024 года получил гражданство России.

«Получение российского паспорта было важным событием для меня, я счастлив. Да, я чувствую себя россиянином, как и бразильцем, 50 на 50», — сказал Сантос.

По словам футболиста, который является капитаном «Зенита», по-русски он пока говорит не очень. «Мой русский язык пока на катастрофическом уровне, пока не могу на нем говорить полностью. Я пытаюсь на русском говорить каждый день, но это очень сложно», — добавил защитник.

Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В составе «сине-бело-голубых» 30-летний футболист провел 204 матча, забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи.

Вместе с «Зенитом» защитник стал пятикратным чемпионом страны, двукратным обладателем национального Кубка и пятикратным победителем Суперкубка России.