С бывшего клуба Дзюбы «Адана Демирспор» сняли три очка за досрочный уход с поля

С бывшего клуба Дзюбы сняли 3 очка за уход с поля в игре с «Галатасараем»

Футболисты «Адана Демирспор» в 23-м туре чемпионата Турции в знак протеста против судейства ушли с поля в игре с «Галатасараем». Теперь с клуба сняли три очка, а также присудили техническое поражение в этой встрече

Фото: Ahmad by Mora / Getty Images

Клубу «Адана Демирспор» присуждено техническое поражение за то, что команда досрочно покинула поле в матче 23-го тура чемпионата Турции с «Галатасараем». Об этом сообщается на сайте федерации футбола страны.

Встреча состоялась 9 февраля в Стамбуле. На 12-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Альваро Мораты с пенальти. На 30-й минуте футболист клуба из Аданы Юсуф Барасы упал, получив травму, и руководство команды увело игроков с поля. В «Адане Демирспор» позднее заявили, что протест был направлен не против «Галатасарая», а против действий судейского комитета.

В «Адане» возмущались, что система видеопомощи арбитрам (VAR) не вмешалась в эпизод с назначением пенальти, и требовали опубликовать все переговоры судьи с арбитром на VAR, что Федерации футбола Турции позднее и сделала. Вице-президент «Галатасарая» Метин Озтюрк в ответ говорил, что, если каждая команда будет уходить с поля из-за несправедливого пенальти, чемпионат придется заканчивать в четвертом туре.

Теперь «Адана Демирспор» присудили техническое поражение со счетом 0:3, а также сняли три очка.

«Галатасарай» занимает первое место в чемпионате с 57 очками после 21 матча, «Адана Демирспор» — последнее (пять очков).

В клуб из Аданы в августе 2022-го перешел Артем Дзюба, но уже в начале ноября расторг контракт.