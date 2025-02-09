Бывший клуб Дзюбы ушел с поля после 30 минут матча с «Галатасараем»
Футболисты клуба «Адана Демирспор» ушли с поля в первом тайме матча 23-го тура чемпионата Турции с «Галатасараем» в Стамбуле, пишет агентство Anadolu.
На 12-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу новичка Альваро Мораты с пенальти.
На 30-й минуте футболист клуба из Аданы Юсуф Барасы упал, получив травму, и руководство команды увело игроков с поля. За ними в раздевалки ушла судейская бригада.
Позднее было объявлено, что матч остановлен, решение по нему примет федерация (TFF).
В «Адане» позднее заявили, что протест был направлен не против «Галатасарая», а против действий судейского комитета.
Вице-президент «Галатасарая» Метин Озтюрк заявил, что если каждая команда будет уходить с поля из-за несправедливого пенальти, чемпионат придется заканчивать в четвертом туре.
«Галатасарай» занимает первое место в чемпионате, «Адана Демирспор» — последнее. В 2022 году за клуб из Аданы играл Артем Дзюба, который досрочно расторг контракт.
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