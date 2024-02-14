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Йоханнес Бё стал 19-кратным чемпионом мира по биатлону

Йоханнес Бё завоевал 19-е золото ЧМ по биатлону, до рекорда Бьорндалена еще шаг
Норвежский биатлонист стал победителем индивидуальной гонки в Нове-Место. Рекорд по золотых медалям принадлежит его соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену — 20 побед
Йоханнес Бё
Йоханнес Бё (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира в чешском Нове-Место.

Дистанцию 20 км он преодолел за 45 минут 49 секунд, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Вторым стал его брат Тарьей Бё (отставание 58,9 секунды, один промах), третьим — немец Бенедикт Долль (+1:53.3; 1).

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Йоханнес Бё выиграл второе золото в Нове-Место после победы в пасьюте. Всего он стал 19-кратным чемпионом мира. Рекорд принадлежит норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену — 20 золотых наград.

В личных гонках на чемпионатах мира для Бё это девятая победа. У Бьорндалена и француза Мартена Фуркада по 11 золотых медалей.

Российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Йоханнес Бё
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