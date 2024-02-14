Йоханнес Бё стал 19-кратным чемпионом мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира в чешском Нове-Место.
Дистанцию 20 км он преодолел за 45 минут 49 секунд, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Вторым стал его брат Тарьей Бё (отставание 58,9 секунды, один промах), третьим — немец Бенедикт Долль (+1:53.3; 1).
Йоханнес Бё выиграл второе золото в Нове-Место после победы в пасьюте. Всего он стал 19-кратным чемпионом мира. Рекорд принадлежит норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену — 20 золотых наград.
В личных гонках на чемпионатах мира для Бё это девятая победа. У Бьорндалена и француза Мартена Фуркада по 11 золотых медалей.
Российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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