Французские биатлонистки повторили рекорд сборной СССР на чемпионате мира
Французская биатлонистка Жюлья Симон завоевала золото в спринте на чемпионате мира в чешском Нове-Место.
Дистанцию 7,5 км она преодолела за 20 минут 7,05 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.
Француженки заняли первые четыре места. Второй стала Жюстин Брезаз-Буше (отставание 4,9 секунды, один промах), третьей — Лу Жанмонно (+40,8; 1), четвертой — Софи Шово (+44,2; 1).
Как сообщает Gracenote, в истории чемпионатов мира в женских гонках только сборной СССР ранее удавалось занять первые четыре места. Это произошло в индивидуальной гонке в 1984 году.
Российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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