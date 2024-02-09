Французские биатлонистки повторили рекорд сборной СССР на чемпионате мира

Французские биатлонистки повторили рекорд сборной СССР на чемпионате мира

Француженки взяли первые четыре места в женском спринте на чемпионате мира в Нове-Место. Ранее подобное удавалось только представительницам СССР на мировом первенства 1984 года в индивидуальной гонке

Жюлья Симон (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Французская биатлонистка Жюлья Симон завоевала золото в спринте на чемпионате мира в чешском Нове-Место.

Дистанцию 7,5 км она преодолела за 20 минут 7,05 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Француженки заняли первые четыре места. Второй стала Жюстин Брезаз-Буше (отставание 4,9 секунды, один промах), третьей — Лу Жанмонно (+40,8; 1), четвертой — Софи Шово (+44,2; 1).

Как сообщает Gracenote, в истории чемпионатов мира в женских гонках только сборной СССР ранее удавалось занять первые четыре места. Это произошло в индивидуальной гонке в 1984 году.

Российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).