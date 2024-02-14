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Ткнувшего футболиста в ягодицу фаната оштрафовали в Испании на €6 тыс.

Ткнувшего футболиста «Севильи» в ягодицу фаната оштрафовали в Испании на €6 тыс.
Во время матча 23-го тура Ла Лиги болельщик «Райо Вальекано» ткнул игрока «Севильи» Лукаса Окампоса пальцем в область ягодиц, когда тот готовился вбросить мяч из аута. Фаната оштрафовали и запретили посещать футбол 12 месяцев
Лукас Окампос
Лукас Окампос (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Испанская государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте постановила оштрафовать на €6 тыс. фаната, который ткнул футболиста в ягодицу во время матча чемпионата страны. Об этом сообщает AS.

Также в отношении несовершеннолетнего болельщика введен запрет на посещение спортивных мероприятий в течение 12 месяцев.

Инцидент произошел в начале февраля во время матча 23-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Севильей». В одном из эпизодов встречи болельщик «Райо Вальекано» ткнул игрока «Севильи» Лукаса Окампоса пальцем в область ягодиц, когда тот готовился вбросить мяч из аута.

Аргентинец сразу же высказал этому фанату недовольство, а после игры потребовал от Ла Лиги разобраться с инцидентом. «Райо Вальекано» и «Севилья» позднее выпустили заявления с осуждением такого поведения фаната.

Кроме того, Ла Лига обратилась из-за этого инцидента в прокуратуру.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Испания болельщики штраф
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Ла Лига обратится в прокуратуру из-за фаната, ткнувшего игрока в ягодицы
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