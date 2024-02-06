Ла Лига обратится в прокуратуру из-за фаната, ткнувшего игрока в ягодицы
Ла Лига обратится в прокуратуру из-за инцидента, который произошел во время матча 23-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Севильей». Об этом сообщает AS.
В одном из эпизодов встречи болельщик «Райо Вальекано» ткнул игрока «Севильи» Лукаса Окампоса пальцем в область ягодиц, когда тот готовился вбросить мяч из аута.
Аргентинец сразу же высказал этому фанату недовольство, а после игры потребовал Ла Лигу разобраться с инцидентом. Надеюсь, что Ла Лига отнесется к этому серьезно, как это происходит с расизмом и другими вещами. Болельщики «Райо» всегда хорошо к нам относятся, но всегда найдется дурак. Если бы такое случилось в женском футболе, результат был бы другим. Я сдержался, потому что у меня две дочери», — сказал Окампос.
В «Севилье» также позднее выступили с заявлением, осуждающим этот инцидент.
AS отмечает, что провинившийся фанат еще не достиг совершеннолетия, поэтому делом будет заниматься соответствующий отдел прокуратуры. Полиция уже установила личность болельщика, ему как минимум грозит запрет на посещение стадиона.
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