Россиянка выбила чемпионку Уимблдона и вышла в 1/4 финала турнира в Дохе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Дохе.
В третьем круге 32-летняя россиянка победила чешку Маркету Вондроушову, восьмую ракетку мира, со счетом 7:5, 6:3.
Павлюченкова впервые с 2021 года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA.
В следующем матче соперницей Павлюченковой станет победительница пары Даниэль Коллинз (США) — Катержина Синякова (Чехия).
32-летняя Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 32-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.
24-летняя Вондроушова является чемпионкой Уимблдона 2023 года.
Турнир в Дохе завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.
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