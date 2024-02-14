Павлюченкова победила чемпионку Уимблдона Вондроушову на турнире WTA в Дохе

Россиянка выбила чемпионку Уимблдона и вышла в 1/4 финала турнира в Дохе

Анастасия Павлюченкова в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Дохе обыграла Маркету Вондроушову из Чехии, восьмую ракетку мира

Анастасия Павлюченкова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Дохе.

В третьем круге 32-летняя россиянка победила чешку Маркету Вондроушову, восьмую ракетку мира, со счетом 7:5, 6:3.

Павлюченкова впервые с 2021 года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA.

В следующем матче соперницей Павлюченковой станет победительница пары Даниэль Коллинз (США) — Катержина Синякова (Чехия).

32-летняя Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 32-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.

24-летняя Вондроушова является чемпионкой Уимблдона 2023 года.

Турнир в Дохе завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.