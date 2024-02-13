Четвертая ракетка России победила сестру Мирры Андреевой в Дохе
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA в Дохе.
Во втором круге 29-летняя россиянка, посеянная на турнире под 14-м номером, победила соотечественницу Эрику Андрееву, 106-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 3:6, 6:1.
Следующей соперницей Александровой станет первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
Александрова является 19-й ракеткой мира (четвертой — в России), на ее счету четыре титула на турнирах WTA.
19-летняя Андреева — старшая сестра одной из самых талантливых теннисисток России, 16-летней Мирры Андреевой, 33-й ракетки мира.
Турнир в Дохе завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.
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