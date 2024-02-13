Четвертая ракетка России победила сестру Мирры Андреевой в Дохе

Александрова победила сестру Мирры Андреевой во втором круге турнира WTA в Дохе

Екатерина Александрова в трех сетах победила 19-летнюю Эрику Андрееву. В третьем круге она теперь сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши

Екатерина Александрова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images for MatchMaker)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA в Дохе.

Во втором круге 29-летняя россиянка, посеянная на турнире под 14-м номером, победила соотечественницу Эрику Андрееву, 106-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 3:6, 6:1.

Следующей соперницей Александровой станет первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Александрова является 19-й ракеткой мира (четвертой — в России), на ее счету четыре титула на турнирах WTA.

19-летняя Андреева — старшая сестра одной из самых талантливых теннисисток России, 16-летней Мирры Андреевой, 33-й ракетки мира.

Турнир в Дохе завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.