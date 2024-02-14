Украинский борец отказался от фото на пьедестале с россиянином на ЧЕ
Украинский борец греко-римского стиля Александр Грушин отказался от совместного фото с россиянином Анваром Аллахьяровым на пьедестале на чемпионате Европы в Бухаресте. Фото с церемонии награждения выложила у себя в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Федерация спортивной борьбы Украины.
«Гордимся гражданской позицией наших спортсменов», — говорится в подписи к фото.
Грушин завоевал серебро в весовой категории до 63 кг, Аллахьяров — бронзу. На церемонии награждения украинец получил свою медаль, но отказался от совместного фото со всеми призерами, демонстративно оставшись на своей ступеньке пьедестала.
Подобным образом украинские борцы поступали и во время чемпионата мира в Белграде, который прошел в сентябре прошлого года.
Российские борцы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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