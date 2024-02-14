 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Украинский борец отказался от фото на пьедестале с россиянином на ЧЕ

Украинский борец Грушин отказался от фото на пьедестале с россиянином на ЧЕ
Украинец Александр Грушин принял участие в церемонии награждения в весовой категории до 63 кг, где завоевал серебро. Россиянин Анвар Аллахьяров выиграл на турнире бронзу, Грушин отказался от совместного фото со всеми призерами
Фото: Федерация спортивной борьбы Украины
Фото: Федерация спортивной борьбы Украины

Украинский борец греко-римского стиля Александр Грушин отказался от совместного фото с россиянином Анваром Аллахьяровым на пьедестале на чемпионате Европы в Бухаресте. Фото с церемонии награждения выложила у себя в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Федерация спортивной борьбы Украины.

«Гордимся гражданской позицией наших спортсменов», — говорится в подписи к фото.

Грушин завоевал серебро в весовой категории до 63 кг, Аллахьяров — бронзу. На церемонии награждения украинец получил свою медаль, но отказался от совместного фото со всеми призерами, демонстративно оставшись на своей ступеньке пьедестала.

Российский борец греко-римского стиля Семенов стал чемпионом Европы
Спорт
Сергей Семенов

Подобным образом украинские борцы поступали и во время чемпионата мира в Белграде, который прошел в сентябре прошлого года.

Российские борцы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
греко-римская борьба
Материалы по теме
У российских борцов возникли проблемы с визами перед ЧЕ в Румынии
Спорт
Российского борца не пустили на ЧЕ за плакат «За мир без нацизма»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 13 фев, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 13 фев, 16:24
Борисов заявил, что для российского SpaceX не нужен «пендель» Технологии и медиа, 15:39
В Пушкинском музее оценили картины из завещанной Путину коллекции Общество, 15:32
За фасадом: почему голливудский актер Уилл Смит годами испытывал страх Pro, 15:27
Двухлетняя девочка получила ожоги лица после лечения паром над картошкой Общество, 15:26
В ВСУ заявили о запасных путях снабжения Авдеевки Политика, 15:15
Приток средств в биткоин-ETF достиг рекордных $631 млн за один день Крипто, 15:11
Сборная России по футболу проведет матч с Парагваем в Москве Спорт, 15:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Принцип единого окна: как свести к минимуму количество рабочих чатов РБК и МойОфис, 15:05
Бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность Бизнес, 15:01
В Петербурге женщине дали 10 лет колонии за поджог военкомата Политика, 14:59
Украинский борец отказался от фото на пьедестале с россиянином на ЧЕ Спорт, 14:59
Как устроены дизайн-команды самых именитых продуктовых компаний в мире Pro, 14:57
Аутсайдер КХЛ прервал серию поражений из 11 матчей Спорт, 14:56
В Москве в мороз забил фонтан. Видео Общество, 14:56