Украинский борец Грушин отказался от фото на пьедестале с россиянином на ЧЕ

Украинский борец отказался от фото на пьедестале с россиянином на ЧЕ

Украинец Александр Грушин принял участие в церемонии награждения в весовой категории до 63 кг, где завоевал серебро. Россиянин Анвар Аллахьяров выиграл на турнире бронзу, Грушин отказался от совместного фото со всеми призерами

Фото: Федерация спортивной борьбы Украины

Украинский борец греко-римского стиля Александр Грушин отказался от совместного фото с россиянином Анваром Аллахьяровым на пьедестале на чемпионате Европы в Бухаресте. Фото с церемонии награждения выложила у себя в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Федерация спортивной борьбы Украины.

«Гордимся гражданской позицией наших спортсменов», — говорится в подписи к фото.

Грушин завоевал серебро в весовой категории до 63 кг, Аллахьяров — бронзу. На церемонии награждения украинец получил свою медаль, но отказался от совместного фото со всеми призерами, демонстративно оставшись на своей ступеньке пьедестала.

Подобным образом украинские борцы поступали и во время чемпионата мира в Белграде, который прошел в сентябре прошлого года.

Российские борцы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.