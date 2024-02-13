Российский борец греко-римского стиля Семенов стал чемпионом Европы
Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал золотую медаль в весовой категории до 130 кг на чемпионате Европы, который проходит в Бухаресте.
В финале 28-летний россиянин победил пятикратного чемпиона мира, трехкратного призера Олимпийских игр Рызу Каяалпа из Турции.
Семенов является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира 2018 года.
Каяалп не смог стать 13-кратным чемпионом Европы и побить рекорд Александра Карелина.
Кроме того, бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг завоевал Анвар Аллахьяров. 23-летний россиянин победил в поединке за бронзу Александра Юркянса из Латвии.
Еще одну бронзу в этой весовой категории выиграл Эдмонд Назарян из Болгарии. Чемпионом Европы стал азербайджанец Мурад Мамедов, победивший в финале украинца Александра Грушина.
В весовой категории до 77 кг бронзовую медаль выиграл россиянин Адлет Тюлюбаев. 28-летний борец победил в поединке за бронзу Александрина Гуту из Молдавии.
Вторая бронза досталась грузину Юрию Ломадзе. Чемпионом Европы стал армянин Малхас Амоян, победивший в финале Юнуса Башара из Турции.
Турнир завершится 18 февраля. Российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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