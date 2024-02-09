Олимпийская чемпионка ответила Вяльбе на слова об отсутствии мотивации
Олимпийской чемпионка Пекина в лыжной эстафете Юлия Ступак заявил «РИА Новости», что у нее нет проблем с мотивацией на внутренних стартах.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России заявила, что 29-летняя Ступак уже два года психологически не может справиться с тем, что должна выступать только внутри страны. В пятницу, 9 февраля, после неудачи Ступак в спринте на Спартакиаде сильнейших Вяльбе сказала, что у лыжницы есть «небольшие проблемы с головой», без исправления которых нельзя продолжать карьеру.
«На самом деле не успела подойти к Спартакиаде, не хватило немного времени после болезней многочисленных, я всего лишь три недели потренировалась. Результат такой, какой есть. Все командные гонки планирую бежать. Настроение хорошее, мотивация — нормально, пойдет», — сказала Ступак.
Лыжница добавила, что отсутствие допуска до международных соревнований уже не влияет на ее мотивацию.
В спринте классическим стилем на Спартакиаде в Тюмени Ступак не смогла выйти в финал. После Игр в Пекине лыжница не показывает высоких результатов.
На счету Ступак золото (эстафета) и три бронзы (эстафета, личный и командный спринт) на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, два серебра и бронза на чемпионатах мира.
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