Олимпийская чемпионка ответила Вяльбе на слова об отсутствии мотивации

Юлия Ступак заявила, что у нее все в порядке с мотивацией на внутренних стартах. Глава Федерации лыжных гонок России ранее сказала, что Ступак завершит карьеру, если не справится с проблемами с головой

Юлия Ступак (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Олимпийской чемпионка Пекина в лыжной эстафете Юлия Ступак заявил «РИА Новости», что у нее нет проблем с мотивацией на внутренних стартах.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России заявила, что 29-летняя Ступак уже два года психологически не может справиться с тем, что должна выступать только внутри страны. В пятницу, 9 февраля, после неудачи Ступак в спринте на Спартакиаде сильнейших Вяльбе сказала, что у лыжницы есть «небольшие проблемы с головой», без исправления которых нельзя продолжать карьеру.

«На самом деле не успела подойти к Спартакиаде, не хватило немного времени после болезней многочисленных, я всего лишь три недели потренировалась. Результат такой, какой есть. Все командные гонки планирую бежать. Настроение хорошее, мотивация — нормально, пойдет», — сказала Ступак.

Лыжница добавила, что отсутствие допуска до международных соревнований уже не влияет на ее мотивацию.

В спринте классическим стилем на Спартакиаде в Тюмени Ступак не смогла выйти в финал. После Игр в Пекине лыжница не показывает высоких результатов.

На счету Ступак золото (эстафета) и три бронзы (эстафета, личный и командный спринт) на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, два серебра и бронза на чемпионатах мира.