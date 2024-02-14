Большунов и Степанова победили в командных спринтах на Спартакиаде
Сборная Архангельской области в составе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и Савелия Коростелева завоевала золото в командном спринте свободным стилем на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Тюмени.
В финале сборная показала результат 17 минут 9,6 секунды.
Второе место заняла команда Москвы (Константин Тиунов и Егор Митрошин; отставание 4,7 секунды), третье — Республики Татарстан (Сергей Ардашев и Иван Горбунов; +5,3).
У женщин командный спринт также выиграла сборная Архангельской области в составе олимпийской чемпионки Вероники Степановой и Марии Истоминой.
Большунов на Спартакиаде выиграл личный спринт, скиатлон и гонку на 10 км свободным стилем. Степанова завоевала золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в личном спринте и гонке на 10 км свободным стилем.
Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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