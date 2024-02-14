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Большунов и Степанова победили в командных спринтах на Спартакиаде

Большунов и Степанова завоевали золото в командных спринтах на Спартакиаде
Олимпийские чемпионы принесли сборным Архангельской области очередные золотые медали на соревнованиях в Тюмени
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Сборная Архангельской области в составе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и Савелия Коростелева завоевала золото в командном спринте свободным стилем на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Тюмени.

В финале сборная показала результат 17 минут 9,6 секунды.

Второе место заняла команда Москвы (Константин Тиунов и Егор Митрошин; отставание 4,7 секунды), третье — Республики Татарстан (Сергей Ардашев и Иван Горбунов; +5,3).

Победная серия Большунова прервалась на Спартакиаде в 22-й гонке
Спорт
Александр Большунов

У женщин командный спринт также выиграла сборная Архангельской области в составе олимпийской чемпионки Вероники Степановой и Марии Истоминой.

Большунов на Спартакиаде выиграл личный спринт, скиатлон и гонку на 10 км свободным стилем. Степанова завоевала золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в личном спринте и гонке на 10 км свободным стилем.

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Вероника Степанова
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Степанова принесла Архангельской области победу в эстафете на Спартакиаде
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