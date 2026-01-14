«Спартак» второй раз в сезоне обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3, «Спартак» одержал 500-ю победу в КХЛ

Андрей Миронов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Миронов (13), Михаил Мальцев (22), Адам Ружичка (35), Даниил Пивчулин (49) и Демид Мансуров (57).

У проигравших отличились Артем Швец-Роговой (26), Джордан Уил (28) и Никита Гусев (48).

Ранее в этом сезоне «Динамо» и «Спартак» встречались трижды — встречи завершились со счетом 5:0, 2:4, 1:0, у «бело-голубых» было две победы.

«Спартак» в этой встрече одержал свою 500-ю победу в КХЛ.

«Спартак» набрал 51 очко в 44 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 55 очками в 45 встречах расположилось на пятой строчке.

В следующем матче «Спартак» 17 января дома сыграет с нижегородским «Торпедо», «бело-голубые» в тот же день примут минское «Динамо».

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» — 9:0;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0;

«Шанхай Дрэгонс» — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5.