Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 10 x 6,7 2 1,25 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,55 x 3,9 2 1,95 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,4 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 5,8 x 4,2 2 1,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт
0

«Спартак» второй раз в сезоне обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3, «Спартак» одержал 500-ю победу в КХЛ
Андрей Миронов
Андрей Миронов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Миронов (13), Михаил Мальцев (22), Адам Ружичка (35), Даниил Пивчулин (49) и Демид Мансуров (57).

У проигравших отличились Артем Швец-Роговой (26), Джордан Уил (28) и Никита Гусев (48).

Ранее в этом сезоне «Динамо» и «Спартак» встречались трижды — встречи завершились со счетом 5:0, 2:4, 1:0, у «бело-голубых» было две победы.

«Спартак» в этой встрече одержал свою 500-ю победу в КХЛ.

«Спартак» набрал 51 очко в 44 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 55 очками в 45 встречах расположилось на пятой строчке.

В следующем матче «Спартак» 17 января дома сыграет с нижегородским «Торпедо», «бело-голубые» в тот же день примут минское «Динамо».

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» — 9:0;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0;

«Шанхай Дрэгонс» — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
КХЛ ХК Спартак ХК Динамо Москва Хоккей
