В Подмосковье нашли тело воспитанника ЦСКА
В возрасте 31 года погиб воспитанник ЦСКА и бывший футболист юношеской сборной России Лайонел Адамс, его тело нашли под окнами дома в Подмосковье. Об этом «Матч ТВ» сообщили в подмосковной полиции.
В ЦСКА подтвердили смерть футболиста и выразили соболезнования его родным и близким.
РЕН ТВ пишет, что трагедия произошла в Звенигороде. «Mash на спорте» сообщает, что спортсмен был в гостях у Тимура Магомедова, бывшего футболиста ялтинского «Рубина».
РБК обратился за комментарием в СК Московской области.
В конце декабря Адамс пострадал в результате драки со стрельбой у ресторана в Звенигороде. Футболист тогда получил пулевую рану бедра и рваную рану верхней губы.
Адамс выступал за «Енисей», тверскую «Волгу», «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», казахстанские «Каспий», «Туран», «Жетысу» и «Шахтер» (Караганда), черногорскую «Будучност» и таджикистанский «Худжанд», вызывался в юношескую сборную России.
В нынешнем сезоне на счету Адамса был один матч за «Алгу» из Киргизии.
