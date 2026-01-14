В Подмосковье нашли тело воспитанника ЦСКА

Бывшему футболисту юношеской сборной России Лайонелу Адамсу был 31 год

Лайонел Адамс (Фото: ФК «Алга»)

В возрасте 31 года погиб воспитанник ЦСКА и бывший футболист юношеской сборной России Лайонел Адамс, его тело нашли под окнами дома в Подмосковье. Об этом «Матч ТВ» сообщили в подмосковной полиции.

В ЦСКА подтвердили смерть футболиста и выразили соболезнования его родным и близким.

РЕН ТВ пишет, что трагедия произошла в Звенигороде. «Mash на спорте» сообщает, что спортсмен был в гостях у Тимура Магомедова, бывшего футболиста ялтинского «Рубина».

РБК обратился за комментарием в СК Московской области.

В конце декабря Адамс пострадал в результате драки со стрельбой у ресторана в Звенигороде. Футболист тогда получил пулевую рану бедра и рваную рану верхней губы.

Адамс выступал за «Енисей», тверскую «Волгу», «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», казахстанские «Каспий», «Туран», «Жетысу» и «Шахтер» (Караганда), черногорскую «Будучност» и таджикистанский «Худжанд», вызывался в юношескую сборную России.

В нынешнем сезоне на счету Адамса был один матч за «Алгу» из Киргизии.