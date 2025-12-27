 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,25 x 6,2 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,83 x 3,85 2 4,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,34 x 5,2 2 9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,01 x 24 2 15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Воспитанник ЦСКА пострадал в результате драки со стрельбой в Подмосковье

Экс-футболист ЦСКА Адамс пострадал в результате драки со стрельбой в Подмосковье
Инцидент произошел у ресторана в Звенигороде. РЕН ТВ пишет, что бывший футболист юношеской сборной России Лайонел Адамс получил пулевую рану в бедре и рваную рану верхней губы
Лайонел Адамс
Лайонел Адамс (Фото: ФК «Алга»)

Воспитанник ЦСКА и бывший футболист юношеской сборной России Лайонел Адамс пострадал в результате драки со стрельбой у ресторана в подмосковном Звенигороде. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Инцидент произошел в ночь на 27 декабря у ресторана «ДеньНочь».

«Между тремя мужчинами произошла драка, в ходе которой один выстрелил в оппонента. Пострадал один человек, им оказался футболист и воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс», — сказал собеседник агентства.

После оказания медицинской помощи 31-летний защитник был отпущен. «Предварительно установлено, что в момент инцидента футболист был пьян, от написания заявления он отказался», — добавил собеседник агентства.

РЕН ТВ сообщал, что Адамс доставлен в больницу в состоянии средней тяжести — с пулевой раной в бедре и рваной раной верхней губы.

ГУ МВД России по Московской области сообщало в телеграм-канале, что между тремя гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было несколько выстрелов из «предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом». Имя Адамса не называлось, отмечалось только, что в результате инцидента мужчина 1994 года рождения (футболист родился в этот год. — РБК) обратился за медицинской помощью, а правонарушители скрылись.

Адамс выступал за «Енисей», тверскую «Волгу», «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», казахстанские «Каспий», «Туран», «Жетысу» и «Шахтер (Караганда), черногорскую «Будучност» и таджикистанский «Худжанд», вызывался в юношескую сборную России.

В нынешнем сезоне на счету Адамса был один матч за «Алгу» из Киргизии.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Московская область нападение избиение стрельба
Материалы по теме
Экс-футболист ЦСКА и сборной России Щенников завершил карьеру
Спорт
После избиения баскетболиста ЦСКА в ночном клубе возбудили уголовное дело
Спорт
«Спартак» заявил, что полиция разбирается в деле об избиении фаната ЦСКА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Иноуэ в шестой раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу Спорт, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Подросток ножом убил бывшего одноклассника в школе в Туве Общество, 17:27
В Шереметьево и Внуково ограничили полеты Политика, 17:19
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Минпромторг раскрыл сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214 Общество, 17:11
Воспитанник ЦСКА пострадал в результате драки со стрельбой в Подмосковье Спорт, 17:06
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
На подлете к Москве сбили шесть дронов Политика, 16:57
В горах Казахстана погиб мужчина Общество, 16:53
В США на фоне бурана отменили и задержали более 10 тыс. рейсов Общество, 16:46
Россиянин обыграл Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам Спорт, 16:40
Как развивается рынок финансовых приложений Отрасли, 16:39
Зеленский сделает остановку в Канаде перед встречей с Трампом в США Политика, 16:16
Близ аэропорта Внуково ограничили использование воздушного пространства Политика, 16:08