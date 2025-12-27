Воспитанник ЦСКА пострадал в результате драки со стрельбой в Подмосковье

Экс-футболист ЦСКА Адамс пострадал в результате драки со стрельбой в Подмосковье

Инцидент произошел у ресторана в Звенигороде. РЕН ТВ пишет, что бывший футболист юношеской сборной России Лайонел Адамс получил пулевую рану в бедре и рваную рану верхней губы

Лайонел Адамс (Фото: ФК «Алга»)

Воспитанник ЦСКА и бывший футболист юношеской сборной России Лайонел Адамс пострадал в результате драки со стрельбой у ресторана в подмосковном Звенигороде. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Инцидент произошел в ночь на 27 декабря у ресторана «ДеньНочь».

«Между тремя мужчинами произошла драка, в ходе которой один выстрелил в оппонента. Пострадал один человек, им оказался футболист и воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс», — сказал собеседник агентства.

После оказания медицинской помощи 31-летний защитник был отпущен. «Предварительно установлено, что в момент инцидента футболист был пьян, от написания заявления он отказался», — добавил собеседник агентства.

РЕН ТВ сообщал, что Адамс доставлен в больницу в состоянии средней тяжести — с пулевой раной в бедре и рваной раной верхней губы.

ГУ МВД России по Московской области сообщало в телеграм-канале, что между тремя гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было несколько выстрелов из «предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом». Имя Адамса не называлось, отмечалось только, что в результате инцидента мужчина 1994 года рождения (футболист родился в этот год. — РБК) обратился за медицинской помощью, а правонарушители скрылись.

Адамс выступал за «Енисей», тверскую «Волгу», «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», казахстанские «Каспий», «Туран», «Жетысу» и «Шахтер (Караганда), черногорскую «Будучност» и таджикистанский «Худжанд», вызывался в юношескую сборную России.

В нынешнем сезоне на счету Адамса был один матч за «Алгу» из Киргизии.