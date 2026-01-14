 Перейти к основному контенту
Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 10 x 6,7 2 1,25 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,55 x 3,9 2 1,95 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,4 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 5,8 x 4,2 2 1,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Фанат английского «Мидлсбро» посетил все матчи клуба за последние 30 лет

Болельщик английского футбольного клуба «Мидлсбро» Ник Уэйтс посетил 1400 матчей своей команды, передает Би-би-си. Его серия длится с сентября 1996 года
Футбольный клуб &laquo;Мидлсбро&raquo;
Футбольный клуб «Мидлсбро» (Фото: George Wood / Getty Images)

Фанат английского «Мидлсбро» Ник Уэйтс посетил все официальные матчи своей команды на протяжении почти 30 лет, пишет Би-би-си. По данным издания, его серия, начавшаяся в сентябре 1996 года, достигла 1400 матчей подряд после игры Кубка Англии против «Фулхэма» 10 января 2026 года.

За это время Уэйтс не пропустил ни одной игры в чемпионате, национальных кубках и еврокубках. Последняя игра в лиге, которую он пропустил из-за свадьбы брата, была в 1992 году. Тогда «Мидлсбро» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Были и «очень опасные случаи», например, когда Уэйтс попал на игру в Лестере всего через три дня после операции, связанной с грыжей. Во время пандемии его не пускали на стадион, а друзья в шутку грозились его «похитить», чтобы он пропустил юбилейный — 1000-й матч в 2016 году. «Я часто задаюсь вопросом, чем это закончится: мы застрянем в пробке или опоздаем на поезд?» — рассказал фанат.

«Мидлсбро» — один из старейших клубов Англии, основанный в 1876 году. Команда сейчас выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе страны, и была одним из основателей Премьер-лиги в 1992 году.

