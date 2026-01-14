«Тоттенхэм» купил футболиста сборной Англии Галлахера
Лондонский «Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника Конора Галлахера из мадридского «Атлетико». Игрок подписал с клубом долгосрочный контракт.
По данным Би-би-си, соглашение рассчитано на 5,5 лет, до лета 2031 года, сумма трансфера составляет £35 млн.
Галлахер присоединился к «Атлетико» летом 2024 года, перейдя из «Челси» за £42 млн. В мадридском клубе Галлахер провел 77 матчей и отметился семью голами.
Карьера Галлахера в Англии включает выступления за «Чарльтон», «Суонси», «Вест Бромвич», «Кристал Пэлас» и «Челси», с которым он выиграл Лигу Европы. За сборную Англии полузащитник сыграл 22 матча и забил один гол.
«Тоттенхэм» в АПЛ занимает 14-е место с 27 очками за 21 игру.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»