«Тоттенхэм» купил футболиста сборной Англии Галлахера

Конор Галлахер перешел из «Атлетико» в «Тоттенхэм»

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника сборной Англии Конора Галлахера из мадридского «Атлетико»

Конор Галлахер (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Лондонский «Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника Конора Галлахера из мадридского «Атлетико». Игрок подписал с клубом долгосрочный контракт.

По данным Би-би-си, соглашение рассчитано на 5,5 лет, до лета 2031 года, сумма трансфера составляет £35 млн.

Галлахер присоединился к «Атлетико» летом 2024 года, перейдя из «Челси» за £42 млн. В мадридском клубе Галлахер провел 77 матчей и отметился семью голами.

Карьера Галлахера в Англии включает выступления за «Чарльтон», «Суонси», «Вест Бромвич», «Кристал Пэлас» и «Челси», с которым он выиграл Лигу Европы. За сборную Англии полузащитник сыграл 22 матча и забил один гол.

«Тоттенхэм» в АПЛ занимает 14-е место с 27 очками за 21 игру.