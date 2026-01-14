«Металлург» одержал крупнейшую победу в КХЛ в своей истории, обыграв «Сочи» 9:0

Фото: Максим Константинов / ТАСС

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Сочи» со счетом 9:0 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Шайбы забросили Робин Пресс (4-я минута), Дмитрий Силантьев (28), Александр Петунин (36), Руслан Исхаков (48), Дерек Барак (51), Сергей Толчинский (53), Никита Михайлис (55), Люк Джонсон (55) и Владимир Ткачев (59).

«Металлург» выиграл шестой матч подряд и одержал крупнейшую победу в своей истории в КХЛ. Со счетом 7:0 магнитогорцы побеждали хабаровский «Амур» в 2012 году и ЦСКА в 2024-м.

«Металлург» набрал 72 очка в 44 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Сочи» с 32 очками в 42 встречах расположился на десятой строчке на Западе.

В следующем матче «Металлург» 17 января в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Сочи» днем ранее на выезде встретится с петербургским СКА.