«Металлург» одержал крупнейшую победу в КХЛ в своей истории
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Сочи» со счетом 9:0 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Шайбы забросили Робин Пресс (4-я минута), Дмитрий Силантьев (28), Александр Петунин (36), Руслан Исхаков (48), Дерек Барак (51), Сергей Толчинский (53), Никита Михайлис (55), Люк Джонсон (55) и Владимир Ткачев (59).
«Металлург» выиграл шестой матч подряд и одержал крупнейшую победу в своей истории в КХЛ. Со счетом 7:0 магнитогорцы побеждали хабаровский «Амур» в 2012 году и ЦСКА в 2024-м.
«Металлург» набрал 72 очка в 44 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Сочи» с 32 очками в 42 встречах расположился на десятой строчке на Западе.
В следующем матче «Металлург» 17 января в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Сочи» днем ранее на выезде встретится с петербургским СКА.
