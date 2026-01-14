Запрет введен на три ближайших регистрационных периода. Причина введения этих санкций не уточняется

Фото: телеграм-канал ФК «Ростов»

ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов. Об этом сообщается на сайте организации.

Запрет отсчитывается с 13 января 2026 года и будет действовать в течение трех ближайших трансферных окон. Из этого следует, что клуб не сможет регистрировать новых игроков до лета 2027 года.

Причина введения таких санкций не уточняется.

В «Ростове» заявили, что у клуба остался долг перед уругвайским «Пеньяролем» за трансфер полузащитника Родриго Саравии в 2024 году.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 21 очко.

В 19-м туре «Ростов» в конце февраля сыграет с «Краснодаром» на выезде.