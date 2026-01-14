Великобритания не выдала визы армянским фигуристам на чемпионат Европы
Фигуристы сборной Армении, одиночник Семен Данилянц и спортивная пара Карина Акопова / Никита Рахманин, не примут участия в чемпионате Европы в Шеффилде из-за того, что им не выдали британские визы. Об этом сообщила Федерация фигурного катания Армении в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Несмотря на своевременную подачу всех необходимых документов, посольство Великобритании не выдало въездные визы нашим спортсменам в установленные сроки, в результате чего нашу сборную лишили участия в чемпионате Европы», — говорится в сообщении.
В федерации назвали это серьезным ударом по подготовке спортсменов, развитию соревнований и международным рейтингам. «Годы упорного труда, подготовки и самоотдачи не должны зависеть от административных тяг. Федерация фигурного катания Армении делает все, чтобы не повторять подобные ситуации и защитить права наших спортсменов», — добавили в организации.
Акопова накануне сообщала, что им с Рахманиным не выдали визы.
Соревновательная программа чемпионата Европы стартует 14 января.
Акопова, Рахманин и Данилянц ранее выступали за Россию.
В сентябре 2025-го Акопова и Рахманин отобрались на Олимпиаду-2026, заняв второе место в квалификационном турнире в Китае.
