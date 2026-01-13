Бывшие российские фигуристы не получили британские визы для участия в ЧЕ

Акопова и Рахманин не получили британские визы на ЧЕ по фигурному катанию

Спортивная пара Акопова и Рахманин выступает за Армению с мая 2025 года. Ранее они представляли Россию

Карина Акопова и Никита Рахманин (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Бывшие российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие за Армению в парном катании, не получили визы на чемпионат Европы в Великобритании. Об этом Акопова сообщила в своем телеграм-канале.

Фигуристка рассказала «Матч ТВ», что неполучение визы стало для них крайне неприятной новостью.

«Конечно, шокирующая новость для нас. Визу не дали, хотя подавали месяц назад, она до сих пор не готова. Мы сегодня сидели в Армении, ждали визы, думали, что сегодня получится, но, к сожалению, нет», — сказала спортсменка.

22-летняя Акопова отметила, что не знает, связано ли это с тем, что пара родом из России.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Шеффилде с 13 по 18 января.

В мае прошлого года президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян подтвердила Metaratings переход спортивной пары Акопова/Рахманин в их сборную. Ранее они выступали за Россию.

Акопова и Рахманин являются серебряными призерами этапа Кубка России (2021), предыдущие два сезона они почти не выступали из-за различных травм.

На отборочном турнире в Пекине фигуристы заняли второе место, обеспечив себе путевку на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Российские спортивные пары не были допущены до отбора на Олимпиаду.