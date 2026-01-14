 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2 x 3 2 4,5 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,13 x 2,95 2 3,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Челси Арсенал 1 3,55 x 3,45 2 2,18 Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 9 x 6,2 2 1,23 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,5 x 3,9 2 1,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по гимнастике

Валентина Родионенко являлась старшим тренером национальной команды с 2005 года. Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов отметил, что теперь Родионенко будет помогать в работе с тренерами
Валентина Родионенко
Валентина Родионенко (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике по окончании контракта. Об этом «РБК Спорт» заявил первый вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов.

«У Валентины Родионенко первого января закончился контракт. Теперь она занимает должность аналитика. У нее огромный опыт, мы обязательно постараемся его использовать. Теперь она будет помогать по работе с тренерами», — сказал Титов.

Международная федерация гимнастики решила сменить название
Спорт
Фото:World Gymnastics

Согласно спискам кандидатов на спортивные сборы сборной, должность старшего тренера заняла двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина.

Родионенко стала старшим тренером национальной команды в 2005 году.

Родионенко стала третьим титулованным тренером за год, который покидает сборную России по летним видам спорта. Ранее, в феврале 2025 года, национальную команду по художественной гимнастике покинула Ирина Винер, а в ноябре сборную по синхронному плаванию покинула Татьяна Покровская.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
спортивная гимнастика Василий Титов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Bloomberg анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву Политика, 11:39
Великобритания не выдала визы армянским фигуристам на чемпионат Европы Спорт, 11:39
Как просить повышения зарплаты: пошаговое руководство и советы экспертов Образование, 11:37
Акции ГК «Астра» выросли на 4% на новости о планах купить «МойОфис» Инвестиции, 11:32
Прибыль в отчете есть, денег в кассе нет. Как найти «слепые зоны» бизнесаПодписка на РБК, 11:30
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Гришковец рассказал, как Золотовицкий играл на сцене, несмотря на болезнь Общество, 11:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Тимошенко заявила о фактическом захвате офиса «Батькивщины» при обысках Политика, 11:25
Объем продаж просекко в 2025 году превысил 667 млн бутылок Вино, 11:15
Украинская гимнастка раскритиковала выступающую за Германию россиянку Спорт, 11:13
Стало известно время смерти Игоря Золотовицкого Общество, 11:12
Власти Коста-Рики заявили о предотвращении покушения на президента Чавеса Политика, 11:10
Шортисты за сутки потеряли $600 млн при росте биткоина Крипто, 11:09
Какие страны ЕС поставили Киеву меньше всего военной помощи. Инфографика Политика, 11:06