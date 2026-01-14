Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по гимнастике
Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике по окончании контракта. Об этом «РБК Спорт» заявил первый вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов.
«У Валентины Родионенко первого января закончился контракт. Теперь она занимает должность аналитика. У нее огромный опыт, мы обязательно постараемся его использовать. Теперь она будет помогать по работе с тренерами», — сказал Титов.
Согласно спискам кандидатов на спортивные сборы сборной, должность старшего тренера заняла двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина.
Родионенко стала старшим тренером национальной команды в 2005 году.
Родионенко стала третьим титулованным тренером за год, который покидает сборную России по летним видам спорта. Ранее, в феврале 2025 года, национальную команду по художественной гимнастике покинула Ирина Винер, а в ноябре сборную по синхронному плаванию покинула Татьяна Покровская.
