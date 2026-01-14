Четвертая ракетка России вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге 21-летняя россиянка, девятая сеяная, победила чешку Катерину Синякову, 46-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 2:6, 7:5.
Следующей соперницей Шнайдер станет победитель пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Эмма Наварро (США).
Шнайдер занимает 23-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде.
Турнир в Аделаиде с призовым фондом $1,2 млн завершится 17 января.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»