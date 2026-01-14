Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде

Четвертая ракетка России вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Во втором круге Диана Шнайдер в трех сетах обыграла чешку Катерину Синякову

Диана Шнайдер (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге 21-летняя россиянка, девятая сеяная, победила чешку Катерину Синякову, 46-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 2:6, 7:5.

Следующей соперницей Шнайдер станет победитель пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Эмма Наварро (США).

Шнайдер занимает 23-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде.

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $1,2 млн завершится 17 января.