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Московское «Динамо» третий раз в сезоне КХЛ обыграло «Северсталь»

Встреча завершилась со счетом 3:2. Дубли сделали Дмитрий Рашевский у «бело-голубых» и Данил Аймурзин у череповчан
Фото: телеграм-канал ХК «Динамо»
Фото: телеграм-канал ХК «Динамо»

Московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Макс Комтуа (6-я минута) и Дмитрий Рашевский (56, 59). У проигравших отличился Данил Аймурзин (8, 60).

«Динамо» выиграло пятый матч подряд в КХЛ. Ранее в этом сезоне «бело-голубые» дважды побеждали «Северсталь» (3:1, 7:2).

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«Динамо» набрало 59 очков в 45 матчах и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 55 очками в 45 встречах расположилась на шестой строчке.

В следующем матче «Динамо» 17 января примет «Сочи», «Северсталь» днем ранее в гостях сыграет с петербургским СКА.

Остальные результаты дня:

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4;

«Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2;

«Лада» (Тольятти) — «Динамо» (Минск) — 6:4.

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