Московское «Динамо» третий раз в сезоне КХЛ обыграло «Северсталь»
Московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Макс Комтуа (6-я минута) и Дмитрий Рашевский (56, 59). У проигравших отличился Данил Аймурзин (8, 60).
«Динамо» выиграло пятый матч подряд в КХЛ. Ранее в этом сезоне «бело-голубые» дважды побеждали «Северсталь» (3:1, 7:2).
«Динамо» набрало 59 очков в 45 матчах и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 55 очками в 45 встречах расположилась на шестой строчке.
В следующем матче «Динамо» 17 января примет «Сочи», «Северсталь» днем ранее в гостях сыграет с петербургским СКА.
Остальные результаты дня:
«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4;
«Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2;
«Лада» (Тольятти) — «Динамо» (Минск) — 6:4.
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