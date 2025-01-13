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Нападающего Фу признали лучшим игроком недели в КХЛ

Нападающего «Куньлуня» Фу признали лучшим игроком недели в КХЛ
В список лучших игроков вошли форвард Спенсер Фу и вратарь Патрик Рибар из «Куньлуня», защитник «Северстали» Тимофей Давыдов и 19-летний игрок «Салавата Юлаева» Артем Набиев
Спенсер Фу
Спенсер Фу (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Вратарь Патрик Рибар и нападающий Спенсер Фу из «Куньлуня» стали лучшими игроками прошедшей недели в КХЛ в своих амплуа. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Фото: Телеграм-канал КХЛ
Фото: Телеграм-канал КХЛ

Рибар, перешедший в конце декабря из «Спартака», на прошлой неделе провел два матча — с ЦСКА (3:0) и «Ладой» (3:2 после буллитов), в которых отразил 96,92% бросков.

Фу забил три гола (в том числе победный в ворота ЦСКА) и сделал три передачи в трех играх.

«Куньлунь» выиграл семь последних матчей и занимает девятое место в Западной конференции.

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Среди защитников лучшим признали Тимофея Давыдова из череповецкой «Северстали», у которого три передачи в трех матчах с показателем полезности «плюс 7».

Лучшим новичком стал 19-летний форвард уфимского «Салавата Юлаева» Артем Набиев, забросивший две шайбы в трех матчах.

Фу, Давыдов и Набиев впервые попали в число лучших игроков недели.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Куньлунь Ред Стар ХК Салават Юлаев
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