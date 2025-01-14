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Керлингистка объяснила допинг сексуальным контактом и избежала наказания

Канадская керлингистка Харрис объяснила допинг сексом и избежала наказания
Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира канадка Бриан Харрис доказала, что допинг попал в ее организм через интимный телесный контакт с мужем и она не принимала лигандрол намеренно
Бриан Харрис
Бриан Харрис (Фото: Emma Wallskog / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне встал на сторону канадской керлингистки Бриан Харрис в деле о нарушении антидопинговых правил, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира избежала наказания. Об этом сообщается на сайте Всемирной федерации керлинга (World Curling).

«Харрис совершила нарушение антидопинговых правил, но вины или халатности у спортсменки нет, поэтому срок дисквалификации не был назначен. Временное отстранение с нее было снято», — говорится в сообщении.

Допинг-тест Харрис, взятый в январе 2024 года, дал положительный результат на лигандрол (используется для увеличения энергии и роста мышц). В решении CAS говорится, что «она подверглась воздействию лигандрола из-за интимных контактов с мужем в период, когда он употреблял БАД, содержащий это запрещенное вещество». Харрис утверждала, что не знала, что муж принимал его, и не могла знать, что интимный контакт мог представлять риск «заражения», сообщает CBC.

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«Я не могу выразить словами, насколько счастлива сейчас. Я тряслась все утро с тех пор, как получила новость, которая, как я думала, никогда не придет. Я оправдана, и это невероятно здорово. Я так рада снова вернуться в спорт, который я люблю, не могу дождаться этого», — сказала 32-летняя Харрис.

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Иван Витченко Иван Витченко
керлинг допинг Канада
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