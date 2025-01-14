Форвард «Арсенала» и сборной Бразилии порвал «кресты»
Бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы колена. Как сообщается на сайте лондонского клуба, 27-летнему форварду диагностировали повреждение передней крестообразной связки левого колена.
В ближайшие дни Жезуса ждет операция.
Бразилец получил эту травму 12 января в матче третьего раунда Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 по пенальти). Жесус был заменен на 40-й минуте, его унесли с поля на носилках.
Форвард сборной Бразилии выступает за «Арсенал» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи.
В сборной Бразилии Жезус провел 64 матча и забил 19 голов. Он является победителем (2019) и серебряным призером (2021) Кубка Америки, олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро.
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