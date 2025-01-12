«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве выбил «Арсенал» из Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в гостевом матче третьего раунда Кубка Англии (1/32 финала).
В основное время встречи в Лондоне у МЮ забил Бруну Фернандеш на 52-й минуте, а у «Арсенала» — Габриэл Магальяйнс на 63-й.
На 61-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Диогу Дало. На 72-й Мартин Эдегор не забил пенальти.
В дополнительное время команды победителя не выявили, а в серии пенальти точнее были гости — 5:3.
МЮ — победитель Кубка Англии прошлого сезона, «Арсенал» — рекордсмен по числу трофеев (14).
«Арсенал» идет вторым в чемпионате Англии, «Манчестер Юнайтед» — 13-й.
Ранее лондонцы четыре раза подряд победили МЮ.
МЮ в последний раз обыгрывал «Арсенал» в официальном матче в сентябре 2022 года.
В другом матче «Тоттенхэм» с трудом обыграл команду пятого дивизиона «Тамуорт» — основное время завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное «Тамуорт» пропустил автогол и еще два мяча от гостей — 0:3.
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