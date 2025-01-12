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«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве выбил «Арсенал» из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти выбил «Арсенал» из Кубка Англии
Команды встречались в 1/32 финала. В основное время соперники забили по мячу, в дополнительное отличиться не смогли, а в серии пенальти точнее были действующие обладатели трофея, которые играли вдесятером — 5:3
Фото: Alex Pantling / Getty Images
Фото: Alex Pantling / Getty Images

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в гостевом матче третьего раунда Кубка Англии (1/32 финала).

В основное время встречи в Лондоне у МЮ забил Бруну Фернандеш на 52-й минуте, а у «Арсенала» — Габриэл Магальяйнс на 63-й.

На 61-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Диогу Дало. На 72-й Мартин Эдегор не забил пенальти.

В дополнительное время команды победителя не выявили, а в серии пенальти точнее были гости — 5:3.

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МЮ — победитель Кубка Англии прошлого сезона, «Арсенал» — рекордсмен по числу трофеев (14).

«Арсенал» идет вторым в чемпионате Англии, «Манчестер Юнайтед» — 13-й.

Ранее лондонцы четыре раза подряд победили МЮ.

МЮ в последний раз обыгрывал «Арсенал» в официальном матче в сентябре 2022 года.

В другом матче «Тоттенхэм» с трудом обыграл команду пятого дивизиона «Тамуорт» — основное время завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное «Тамуорт» пропустил автогол и еще два мяча от гостей — 0:3.

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