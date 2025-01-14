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КХЛ оштрафовала Радулова за плевок в арбитра в матче против СКА

Сумма не уточняется, по регламенту она составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала форварда ярославского «Локомотива» Александра Радулова за плевок в арбитра в матче против петербургского СКА. Об этом сообщается на сайте лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Радулова по п.1.31 ст. 28 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в решении спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

Сумма штрафа не уточняется. Согласно дисциплинарному регламенту, штраф по п.1.31 ст. 28 составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Радулов заявил, что не плевал в арбитра в матче против СКА
Спорт
Александр Радулов

«Локомотив» 13 января обыграл СКА в овертайме со счетом 4:3. После окончания встречи Радулов получил 20-минутное удаление, причиной в протоколе назван плевок.

При этом Радулов заявил, что «ни в кого не плевал, а после сирены проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза».

38-летний Радулов во встрече против СКА забросил две шайбы и сделал голевую передачу в овертайме.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль Александр Радулов денежный штраф
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