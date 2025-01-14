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Радулов заявил, что не плевал в арбитра в матче против СКА

Форвард ярославского «Локомотива» получил 20-минутное удаление после завершения той встречи, а причиной в протоколе назван плевок. По словам Радулова, после сирены он просто проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов считает ошибкой свой 20-минутный штраф в матче регулярного чемпионата КХЛ против петербургского СКА. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Лококомотив» 13 января обыграл СКА в овертайме со счетом 4:3. После окончания встречи Радулов получил 20-минутное удаление, причиной в протоколе назван плевок.

«Ни в кого я не плевал. После сирены проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза. Но никуда не плевал. Так что довольно обидно потом читать такое в протоколе, у меня же дети, спросят, что папа делает», — сказал Радулов.

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Александр Радулов

38-летний Радулов в этой встрече забросил две шайбы и сделал голевую передачу в овертайме.

Всего в нынешнем сезоне Радулов набрал 25 (14+11) очков в 41 встрече.

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Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль Александр Радулов ХК СКА Санкт-Петербург
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