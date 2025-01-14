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Умерший экс-тренер сборной Англии Эрикссон оставил долги на $10,5 млн

Умерший тренер Свен-Йоран Эрикссон оставил после себя долги на $10,5 млн
Свен-Йоран Эрикссон умер в прошлом году в возрасте 76 лет от рака поджелудочной железы. На момент смерти у него остались долги на общую сумму 118 млн шведских крон
Свен-Йоран Эрикссон
Свен-Йоран Эрикссон (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Бывший тренер сборной Англии по футболу швед Свен-Йоран Эрикссон умер с многомиллионными долгам. Об этом сообщает газета Göteborgs-Posten.

14 января опись имущества тренера была подана в Шведское налоговое агентство. Согласно документам, его общие активы на момент смерти составляли 66 млн шведских крон ($5,8 млн), а долги — 118 млн ($10,51 млн). Согласно шведскому законодательству долги не наследуются.

«Распределять наследникам нечего», — сказал Aftonbladet адвокат Эрикссона Андерс Рунебьер.

Умер бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон
Спорт
Свен-Йоран Эрикссон

В число активов Эрикссона входит усадьба Бьёркефорс, расположенная в живописном месте на озере Фрюкен в Вермланде, которая недавно была выставлена на продажу за 25 млн крон.

Эрикссон в своей автобиографии рассказывал, что в 2007-08 годах он нанял финансового советника, который обманул его примерно на 100 млн крон. Чтобы избежать банкротства, ему пришлось в последние годы работать в Таиланде, ОАЭ и Китае.

Эрикссон скончался в августе 2024 года в возрасте 76 лет от рака поджелудочной железы.

На протяжении карьеры швед тренировал «Бенфику», «Рому», «Лацио», «Манчестер Сити» и многие другие клубы, сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Со сборной Англии в 2001–2006 годах швед доходил до четвертьфиналов на двух чемпионатах мира и Евро-2004. Он был первым иностранным тренером во главе английской сборной.

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Футбол Швеция Свен-Йоран Эрикссон Долги
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