Умерший экс-тренер сборной Англии Эрикссон оставил долги на $10,5 млн
Бывший тренер сборной Англии по футболу швед Свен-Йоран Эрикссон умер с многомиллионными долгам. Об этом сообщает газета Göteborgs-Posten.
14 января опись имущества тренера была подана в Шведское налоговое агентство. Согласно документам, его общие активы на момент смерти составляли 66 млн шведских крон ($5,8 млн), а долги — 118 млн ($10,51 млн). Согласно шведскому законодательству долги не наследуются.
«Распределять наследникам нечего», — сказал Aftonbladet адвокат Эрикссона Андерс Рунебьер.
В число активов Эрикссона входит усадьба Бьёркефорс, расположенная в живописном месте на озере Фрюкен в Вермланде, которая недавно была выставлена на продажу за 25 млн крон.
Эрикссон в своей автобиографии рассказывал, что в 2007-08 годах он нанял финансового советника, который обманул его примерно на 100 млн крон. Чтобы избежать банкротства, ему пришлось в последние годы работать в Таиланде, ОАЭ и Китае.
Эрикссон скончался в августе 2024 года в возрасте 76 лет от рака поджелудочной железы.
На протяжении карьеры швед тренировал «Бенфику», «Рому», «Лацио», «Манчестер Сити» и многие другие клубы, сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Со сборной Англии в 2001–2006 годах швед доходил до четвертьфиналов на двух чемпионатах мира и Евро-2004. Он был первым иностранным тренером во главе английской сборной.
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