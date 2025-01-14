Названы соперник и дата следующего боя Александра Емельяненко
Боец ММА Александр Емельяненко проведет следующий бой 29 марта на турнире «Осьминог-5» в Минске. Об этом сообщается в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) промоушена.
Соперником 43-летнего Емельяненко будет блогер Артем Тарасов.
«Можно без устали смотреть на несколько вещей: на то, как горит огонь, как течет вода, ну и еще на то, как от меня бегает по рингу Артемка Тарасов. Готовься, Артемка», — сказал Емельяненко на прикрепленном к посту видео.
Емельяненко в сентябре 2021-го проводил бой против Тарасова по правилам бокса и одержал победу единогласным решением судей.
В декабре Емельяненко провел первый бой с мая 2023 года, нокаутировав в первом раунде Алексея Гончарова. Поединок прошел на турнире National Fighting League в Магасе.
На счету Емельяненко 28 побед, девять поражений и ничья в профессиональных боях ММА.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Российский шахматист в возрасте девяти лет установил мировой рекорд
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Доля сделок без ипотеки в Москве достигла 85%
Как новые санкции повлияют на российский футбол
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов