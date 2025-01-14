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Названы соперник и дата следующего боя Александра Емельяненко

Александр Емельяненко проведет реванш против блогера Артема Тарасова 29 марта
43-летний боец ММА проведет реванш против блогера Артема Тарасова 29 марта на турнире промоушена «Осьминог» в Минске
Александр Емельяненко
Александр Емельяненко (Фото: Телеграм-канал NFL MMA)

Боец ММА Александр Емельяненко проведет следующий бой 29 марта на турнире «Осьминог-5» в Минске. Об этом сообщается в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) промоушена.

Соперником 43-летнего Емельяненко будет блогер Артем Тарасов.

«Можно без устали смотреть на несколько вещей: на то, как горит огонь, как течет вода, ну и еще на то, как от меня бегает по рингу Артемка Тарасов. Готовься, Артемка», — сказал Емельяненко на прикрепленном к посту видео.

Александр Емельяненко выиграл первый бой с мая 2023 года
Спорт
Александр Емельяненко

Емельяненко в сентябре 2021-го проводил бой против Тарасова по правилам бокса и одержал победу единогласным решением судей.

В декабре Емельяненко провел первый бой с мая 2023 года, нокаутировав в первом раунде Алексея Гончарова. Поединок прошел на турнире National Fighting League в Магасе.

На счету Емельяненко 28 побед, девять поражений и ничья в профессиональных боях ММА.

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смешанные единоборства (ММА) Александр Емельяненко
Александр Емельяненко фото

Александр Емельяненко

спортсмен, боец смешанных единоборств
2 августа 1981 года
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