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Девять россиянок из 13 вышли во второй круг Australian Open

Последней барьер стартового раунда преодолела Вероника Кудерметова, разгромившая австралийку Оливию Гадеки
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Australian Open первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 27-летняя Кудерметова победила австралийку Оливию Гадеки, 106-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:1.

Следующей соперницей Кудерметовой будет Кэти Бултер (Великобритания).

Кудерметова сейчас занимает 75-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA в одиночном разряде. На Australian Open россиянка не заходила дальше третьего круга.

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Из россиянок в первом круге Анна Блинкова победила австралийку Дарью Сэвилл, Мирра Андреева — чешку Мари Боузкову, Диана Шнайдер — итальянку Элизабетту Коччаретто, Анастасия Павлюченкова — китаянку Юань Юэ, Анастасия Потапова — словенку Тамару Зиданшек, Людмила Самсонова — соотечественницу Камиллу Рахимову, Эрика Андреева — китаянку Чжэн Сайсай, Дарья Касаткина — болгарку Викторию Томову.

Полина Кудерметова проиграла польке Магдалене Френх, Екатерина Александрова уступила британке Эмме Радукану, а Анна Калинская снялась до начала матча первого круга из-за травмы.

Во втором круге Блинкова сыграет с Френх, Мирра Андреева — с японкой Моюкой Учижимой, Шнайдер — с австралийкой Айлой Томлянович, Павлюченкова — с Потаповой, Самсонова — с сербкой Ольгой Данилович, Эрика Андреева — с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, Касаткина — с китаянкой Ван Яфань.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Вероника Кудерметова
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