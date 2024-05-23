Ранее за аналогичные выкрики болельщиков был наказан воронежский «Факел». Именно фанаты этого клуба первыми начали скандировать эту кричалку

Полузащитник "Динамо" Битело (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал московское «Динамо» на 40 тыс. руб. за скандирования болельщиками клуба кричалки «Зенит» — позор российского футбола» в домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц, которого цитирует ТАСС.

«Болельщики футбольного клуба «Динамо» скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Зенит». «Динамо» оштрафовано на 40 тыс. руб.», — сказал Григорьянц.

Ранее за аналогичные выкрики болельщиков был наказан воронежский «Факел». Именно фанаты этого клуба первыми начали скандировать эту кричалку.

Чемпионат России завершится 25 мая. В заключительном, 30-м, туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром». В случае ничьи или победы «бело-голубые» впервые в истории станут чемпионами России. В случае поражения золото завоюют «Краснодар» или «Зенит». Петербуржцам для завоевания шестого чемпионства подряд нужно обыгрывать дома «Ростов».