«Динамо» наказали за кричалку «Зенит» — позор российского футбола»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал московское «Динамо» на 40 тыс. руб. за скандирования болельщиками клуба кричалки «Зенит» — позор российского футбола» в домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц, которого цитирует ТАСС.
«Болельщики футбольного клуба «Динамо» скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Зенит». «Динамо» оштрафовано на 40 тыс. руб.», — сказал Григорьянц.
Ранее за аналогичные выкрики болельщиков был наказан воронежский «Факел». Именно фанаты этого клуба первыми начали скандировать эту кричалку.
Чемпионат России завершится 25 мая. В заключительном, 30-м, туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром». В случае ничьи или победы «бело-голубые» впервые в истории станут чемпионами России. В случае поражения золото завоюют «Краснодар» или «Зенит». Петербуржцам для завоевания шестого чемпионства подряд нужно обыгрывать дома «Ростов».
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования