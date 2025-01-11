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Ротенберг посадил в запас лучшего защитника СКА по ходу матча с «Динамо»

Ротенберг посадил в запас лидера СКА Деанджело по ходу матча с «Динамо»
Тони Деанджело, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров среди защитников в нынешнем сезоне КХЛ, не сыграл в третьем периоде против «Динамо»
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер СКА Роман Ротенберг не выпустил защитника Тони Деанджело на третий период матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» по игровым причинам.

«Произошла такая хоккейная ситуация, где Деанджело больше не сыграл в этой игре. Дальше посмотрим», — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.

Деанджело в третьем периоде не было даже на скамейке запасных. СКА уступил «Динамо» со счетом 4:5.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

29-летний Деанджело перешел в СКА в сентябре прошлого года после восьми сезонов в НХЛ. Американец занимает второе место в списке лучших бомбардиров среди защитников в нынешнем сезоне КХЛ, набрав 32 (6+26) очка.

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Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Роман Ротенберг Тони Деанджело ХК Динамо Москва
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