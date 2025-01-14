Авиакомпания вернула Нурмагомедову деньги за билет после снятия с рейса

В Frontier Airlines отметили, что решение высадить Хабиба Нурмагомедова с рейса до Лос-Анджелеса не было связано с этнической принадлежностью российского бойца

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Американская авиакомпания Frontier Airlines вернула деньги бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, которые были потрачены на покупку авиабилета в Лос-Анджелес. Об этом говорится в заявлении авиакомпании, которое приводит портал MMA Fighting.

«11 января 2025 года, когда рейс 4401 из Лас-Вегаса в Сан-Франциско готовился к вылету, бортпроводник начал обычный инструктаж для пассажиров в ряду у аварийного выхода. Хабиба Нурмагомедова, сидевшего в ряду у выхода, несколько раз спрашивали, готов ли он и может ли он помочь в случае чрезвычайной ситуации. По словам бортпроводника, Нурмагомедов не дал ответа, несмотря на неоднократные попытки, что поставило его в положение несоответствия требованиям», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что бортпроводник сообщил Нурмагомедову, что его могут пересадить на другое место повышенной комфортности или высадить из самолета. «Видеоролики, распространяемые в социальных сетях, не фиксируют это взаимодействие, а вместо этого показывают последующее взаимодействие после того, как сотрудник службы посадки вошел в самолет и повторил предложение пересесть. В результате первоначальной невосприимчивости клиента и повторных отказов от смены места его попросили покинуть самолет в соответствии с политикой авиакомпании», — заявила Frontier Airlines.

В авиакомпании отметили, что решение высадить Нурмагомедова никоим образом не было связано с его этнической принадлежностью. Отмечается, что россиянину и его попутчикам авиакомпания вернула деньги за их билеты.

Essentially Sports 12 января сообщила, что Нурмагомедова сняли с рейса в США после спора с бортпроводницей. Россиянин, сидевший у аварийного выхода, не сразу понял вопрос стюардессы, сможет ли он оказать помощь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Тогда проводница стала требовать от него пересесть или покинуть самолет.

Нурмагомедов после произошедшего назвал провокацией поведение бортпроводницы, отметив, что она «была очень груба с самого начала». Он подчеркнул, что «сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию».

В Лос-Анджелесе 18 января должен состояться один из центральных турниров UFC 2025 года, на котором выступят бойцы из команды Нурмагомедова. В частности, Ислам Махачев будет защищать титул в легком весе против Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.