 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Авиакомпания вернула Нурмагомедову деньги за билет после снятия с рейса

Frontier Airlines вернула Нурмагомедову деньги за билет после снятия с рейса
В Frontier Airlines отметили, что решение высадить Хабиба Нурмагомедова с рейса до Лос-Анджелеса не было связано с этнической принадлежностью российского бойца
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Американская авиакомпания Frontier Airlines вернула деньги бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, которые были потрачены на покупку авиабилета в Лос-Анджелес. Об этом говорится в заявлении авиакомпании, которое приводит портал MMA Fighting.

«11 января 2025 года, когда рейс 4401 из Лас-Вегаса в Сан-Франциско готовился к вылету, бортпроводник начал обычный инструктаж для пассажиров в ряду у аварийного выхода. Хабиба Нурмагомедова, сидевшего в ряду у выхода, несколько раз спрашивали, готов ли он и может ли он помочь в случае чрезвычайной ситуации. По словам бортпроводника, Нурмагомедов не дал ответа, несмотря на неоднократные попытки, что поставило его в положение несоответствия требованиям», — говорится в сообщении.

Хабиб Нурмагомедов заявил о провокации после снятия с рейса в США
Спорт
Хабиб Нурмагомедов

В заявлении отмечается, что бортпроводник сообщил Нурмагомедову, что его могут пересадить на другое место повышенной комфортности или высадить из самолета. «Видеоролики, распространяемые в социальных сетях, не фиксируют это взаимодействие, а вместо этого показывают последующее взаимодействие после того, как сотрудник службы посадки вошел в самолет и повторил предложение пересесть. В результате первоначальной невосприимчивости клиента и повторных отказов от смены места его попросили покинуть самолет в соответствии с политикой авиакомпании», — заявила Frontier Airlines.

В авиакомпании отметили, что решение высадить Нурмагомедова никоим образом не было связано с его этнической принадлежностью. Отмечается, что россиянину и его попутчикам авиакомпания вернула деньги за их билеты.

Essentially Sports 12 января сообщила, что Нурмагомедова сняли с рейса в США после спора с бортпроводницей. Россиянин, сидевший у аварийного выхода, не сразу понял вопрос стюардессы, сможет ли он оказать помощь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Тогда проводница стала требовать от него пересесть или покинуть самолет.

Нурмагомедов после произошедшего назвал провокацией поведение бортпроводницы, отметив, что она «была очень груба с самого начала». Он подчеркнул, что «сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию».

В Лос-Анджелесе 18 января должен состояться один из центральных турниров UFC 2025 года, на котором выступят бойцы из команды Нурмагомедова. В частности, Ислам Махачев будет защищать титул в легком весе против Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян

Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
смешанные единоборства (ММА) единоборства Хабиб Нурмагомедов Авиакомпании США
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
Материалы по теме
Авиакомпания начала расследовать скандал со снятием Нурмагомедова с рейса
Спорт
Мусульмане в США призвали расследовать снятие Нурмагомедова с рейса
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 13 янв, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 13 янв, 18:05
Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в МосквеПолитика, 11:32
Помощь тем, кто помогает: как работает новый проект для НКОТренды, 11:26
Как превратить разногласия в команде в ценный опытPro, 11:22
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»Политика, 11:20
Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитомПолитика, 11:14
12 важных вопросов собственнику перед арендой жильяНедвижимость, 11:10
ИИ превращается в ключевой политический инструмент. Чем это опасноPro, 11:07
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Курс биткоина восстановился до $95 тыс. Что случилось с другими монетамиКрипто, 11:07
В Уфе ввели временные ограничения на приземления и вылеты самолетовПолитика, 11:04
Фокус на человека: что важно учесть при формировании бюджета регионаОтрасли, 11:02
Мосбиржа начнет рассчитывать новый индекс денежного рынка RUSFARИнвестиции, 10:59
Восемь женщин обвинили писателя Нила Геймана в насилииОбщество, 10:58
Чем листинг токенов важен биржам и как они отбирают проектыКрипто, 10:53
Российский шахматист в возрасте девяти лет установил мировой рекордСпорт, 10:51