Хабиб Нурмагомедов заявил о провокации после снятия с рейса в США

Нурмагомедов подчеркнул, что «сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию»

Хабиб Нкрмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Хабиб Нурмагомедов заявил о грубости бортпроводницы рейса американской авиакомпании, с которого его сняли. Об этом он написал в соцсети Instagram (владелец Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, — отметил Нурмагомедов. — Хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места». Нурмагомедов подчеркнул, что «сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию».

Экс-чемпион UFC не стал связывать действия бортпроводника с дискриминацией на национальной и религиозной почве.

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Нурмагомедова сняли с рейса компании Frontier Airlines, летевшего в Лос-Анджелес.

На появившейся в соцсетях видеозаписи видно, что Нурмагомедов сидит возле аварийного выхода. Стюардесса спросила у россиянина, сможет ли он оказать помощь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации.

Нурмагомедов не сразу понял вопрос, и его попросили пересесть на другое место, но он отказался. Тогда стюардесса заявила, что иначе вызовет супервайзера и его выведут из самолета.

Экс-чемпион UFC назвал требования стюардессы несправедливыми, поскольку при регистрации у него уже уточняли, владеет ли он английским языком.

В итоге Нурмагомедову пришлось встать и проследовать за супервайзером, а его сопровождающие также встали и забрали вещи с багажной полки.

В Лос-Анджелесе 18 января должен состояться один из центральных турниров UFC 2025 года, на котором выступят бойцы из команды Нурмагомедова. В частности, Ислам Махачев будет защищать титул в легком весе против Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.