Рекордсмен сборной России отдал голевую передачу в матче НХЛ

Форвард «Филадельфии» Мичков отдал голевую передачу в матче НХЛ против «Флориды»

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голевой передачей в матчей с «Флорида Пантерз»

Матвей Мичков (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

«Филадельфия Флайерз» обыграли «Флорида Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе «Флайерз» шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (28-я минута), Ноа Кейтс (43, 55), Морган Фрост (46). У проигравших отличились Сэм Райнхарт (8, 44), Увис Балинскис (10).

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голевой передачей в эпизоде с третьим голом команды. 20-летний россиянин набрал 31 очко (13 шайб + 18 передач) в 42 матчах. Он занимает второе место среди новичков НХЛ по количеству очков и голов; лидирует по этому показателю американский защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (32 очка).

В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР). Он также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

Также российский защитник «Флайерз» Егор Замула в матче с «Флоридой» отметился результативной передачей в матче.

«Филадельфия» набрала 43 очка в 44 играх и занимает шестое место в Столичном дивизионе. «Флорида» с 53 очками в 44 матчах расположилась на втором месте в Атлантическом дивизионе.