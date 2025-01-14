 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Рекордсмен сборной России отдал голевую передачу в матче НХЛ

Форвард «Филадельфии» Мичков отдал голевую передачу в матче НХЛ против «Флориды»
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голевой передачей в матчей с «Флорида Пантерз»
Матвей Мичков
Матвей Мичков (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

«Филадельфия Флайерз» обыграли «Флорида Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе «Флайерз» шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (28-я минута), Ноа Кейтс (43, 55), Морган Фрост (46). У проигравших отличились Сэм Райнхарт (8, 44), Увис Балинскис (10).

Мичков стал одним из самых «бесполезных» новичков сезона в НХЛ
Спорт
Матвей Мичков

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голевой передачей в эпизоде с третьим голом команды. 20-летний россиянин набрал 31 очко (13 шайб + 18 передач) в 42 матчах. Он занимает второе место среди новичков НХЛ по количеству очков и голов; лидирует по этому показателю американский защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (32 очка).

В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР). Он также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

Также российский защитник «Флайерз» Егор Замула в матче с «Флоридой» отметился результативной передачей в матче.

«Филадельфия» набрала 43 очка в 44 играх и занимает шестое место в Столичном дивизионе. «Флорида» с 53 очками в 44 матчах расположилась на втором месте в Атлантическом дивизионе.

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян

Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Филадельфия Флайерз Матвей Мичков Флорида Пантерз
Материалы по теме
Мичков стал одним из самых «бесполезных» новичков сезона в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 13 янв, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 13 янв, 18:05
Помощь тем, кто помогает: как работает новый проект для НКОТренды, 11:26
Как превратить разногласия в команде в ценный опытPro, 11:22
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»Политика, 11:20
Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитомПолитика, 11:14
12 важных вопросов собственнику перед арендой жильяНедвижимость, 11:10
ИИ превращается в ключевой политический инструмент. Чем это опасноPro, 11:07
Курс биткоина восстановился до $95 тыс. Что случилось с другими монетамиКрипто, 11:07
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Уфе ввели временные ограничения на приземления и вылеты самолетовПолитика, 11:04
Фокус на человека: что важно учесть при формировании бюджета регионаОтрасли, 11:02
Мосбиржа начнет рассчитывать новый индекс денежного рынка RUSFARИнвестиции, 10:59
Восемь женщин обвинили писателя Нила Геймана в насилииОбщество, 10:58
Чем листинг токенов важен биржам и как они отбирают проектыКрипто, 10:53
Российский шахматист в возрасте девяти лет установил мировой рекордСпорт, 10:51
Как купить коммерческую недвижимость за рубежом: 5 советов для инвесторовPro, 10:39