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Мичков стал одним из самых «бесполезных» новичков сезона в НХЛ

Российский форвард «Филадельфии» получил «минус 3» в матче с «Далласом» (1:4). 20-летний россиянин уже пять игр подряд не может набрать очков, он потерял первое место в списке лучших бомбардиров среди новичков
Матвей Мичков
Матвей Мичков (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

Российский форвард клуба «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков провел неудачный матч регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старз» (1:4), не набрав очков за 16 минут игрового времени и получил «минус 3» в показателе полезности.

20-летний россиянин имеет уже «минус 12» в показателе полезности, среди новичков это один из худших результатов сезона в НХЛ (у форварда «Сан-Хосе Шаркс» Уилла Смита — «минус 14»).

Мичков уже пять матчей подряд не может набрать очков. В списке лучших бомбардиров среди новичков его обошел защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон с 30 (3+27) очками. У Мичкова же 29 (12+17) очков.

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В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России и СССР). Он также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Матвей Мичков
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